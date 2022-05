Ce implică reabilitarea pasajului Metalurgica Marți a fost inchisa circulația pe pasajul Metalurgica, pentru a se intreprinde lucrarile de reabilitare necesare, dat fiind ca acesta se afla intr-o stare avansata de degradare, fiind nevoie de investiții atat in infrastructura, cat și in suprastructura. Motivele degradarii podului sunt diverse, iar expertiza tehnica a relevat o serie de neconformitați datorate vechimii, neintreținerii … Articolul Ce implica reabilitarea pasajului Metalurgica apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

