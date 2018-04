Ce impact au rachetele americane asupra burselor?

Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Franța și Marea Britanie au lansat peste 100 de rachete de croaziera in atacul de vineri spre sambata asupra Siriei. Atacul american a fost compus in mare parte din rachete de croaziera Tomahawk lansate de pe mare. Marina americana a publicat luni imagini video cu doua distrugatoare americane lansand…

- Mii de persoane au participat duminica la Bagdad si in alte orase din Irak la proteste fata de atacurile efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, dand foc la steaguri americane si scandand impotriva actiunii militare a statelor occidentale, informeaza site-ul postului France 24.

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, in aceasta dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, scrie Mediafax. Anuntul bombardamentului…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle.

- Atac in Siria, vineri spre sambata! Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, a anuntat Departamentul american al…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat ... The post SUA si aliatii au ATACAT Siria. Ordinul de bombardament dat de Donald Trump si puterile occidentale/ RACHETELE aliatilor au…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate în urma cu câteva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina

- Niciun avion nu mai zboara deasupra Siriei, dupa ce Statele Unite au avertizat ca vor trimite rachetele in direcția țarii aflate sub controlul lui Bashar Al Assad, in timp ce SUA, Marea Britanie si Franta continua pregatirile pentru actiuni militare avand ca scop sanctionarea regimului lui Assad, despre…