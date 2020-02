Stiri pe aceeasi tema

- Ce impact ar avea asupra economiei Romaniei introducerea unui salariu minim la nivel european. Reacția oamenilor de afaceri Introducerea unui salariu minim la nivel european poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat, sustine…

- Romania este tara cu cea mai mica pondere a salariului minim in cadrul salariului mediu net, de numai 39%, iar introducerea unui salariu minim la nivel european, respectiv 60%, poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat,…

- "Primele reactii ale tarilor Uniunii Europene referitoare la introducerea unui salariu minim la nivel european, respectiv 60% din salariul mediu, au fost ambivalente, si pozitive si negative, dar foarte multe tari au sustinut ca vor exista multe efecte negative. Printre acestea mentionam: inchiderea…

- I-am intrecut pe “instalatorii polonezi”. CE: Romania are cei mai mulți angajați care lucreaza intr-un alt stat membru UE Romania ramane statul membru al UE care trimite in blocul comunitar cele mai multe persoane active, conform raportului anual al mobilitatii fortei de munca in cadrul…

- Cei mai mulți copii care cresc in alte țari din Uniunea Europeana sunt romani. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape 600.000 de copii și tineri romani sub varsta de 20 de ani traiesc in alt stat UE, numarul acestora fiind cel mai ridicat din intreg spațiul comunitar, relateaza Deutsche Welle.In…

- Așadar, pentru o analiza pragmatica este important de evidențiat faptul ca România este un membru nou al Uniunii Europene, ceea ce înseamna ca așteptarile la un nivel dezvoltat similar cu cel din Germania sau Franța sunt exagerate. Care sunt prețurile și cât de scumpa este…

- Activitatea apicultorilor romani se finalizeaza cu producerea, in general, a unor produse apicole și, in special, a unor cantitați de miere. Pentru a-și asigura subzistența și venituri pentru desfașurarea viitoarelor activitați apicole sau de alta natura, apicultorii trebuie sa vanda aceste produse…

- In 2017, cele mai frecvente operatii de cezariana s-au inregistrat in Cipru (54,8- din totalul nascutilor vii), Romania (44,1-), Bulgaria (43,1-), Polonia (39,3-) si Ungaria (37,3-). In schimb, cele mai putine operatii de cezariana in 2017 au fost in Finlanda (16,5-), Suedia (16,6-), Estonia si Lituania…