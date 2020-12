Stiri pe aceeasi tema

- Expertii americani au inceput sa studieze noua mutatie a COVID-19 inregistrata mai ales in Regatul Unit. Aceștia nu sunt convinsi deocamdata ca este mai contagioasa decat celelalte, a indicat luni in inalt responsabil american. „Nu exista nicio dovada tangibila ca acest coronavirus este intr-adevar…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica se va intruni astazi in ședința pentru a emite o hotarare privind restricțiile de calatorie din și in Marea Britanie. Decizia vine dupa ce a fost depistata o noua tulpina a virusului in Marea Britanie.

- Este posibil ca noua tulpina a virusului ce provoaca Covid-19 sa circule și prin Franța, a declarat astazi ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, deși teste recente nu au detectat-o in țara, potrivit Reuters.”Este absolut posibil ca virusul sa circule in Franța”, a declarat Veran la postul de…

- Noua tulpina de COVID-19, aparuta in Marea Britanie, a pus pe jar autoritațile și oamenii de știința. Potrivit primelor informații transmise de Guvernul britanic, in aceste momente se fac cercetari pentru a descoperi ce efecte poate produce aceasta mutație și cat de mult poate afecta rata mortalitații.…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat , a explicat, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania si Marea Britanie precum si ce se va intampla cu pacientii care se infecteaza cu noua tulpina de COVID-19, depistata in Regatul Unit.…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Zborurile din Marea Britanie spre Romania ar putea fi interzise in urmatoarea perioada, dupa ce specialiștii din Regatul Unit au descoperit o noua tulpina Covid-19. Potrivit autoritaților, aceasta este mai greu de depistat și de ținut sub control.

- Noua tulpina a coronavirusului descoperita recent in Marea Britanie se raspandeste mai rapid, a anuntat medicul sef pentru Anglia Chris Whitty, anunța news.ro. ”Asa cum s-a anuntat inca de luni, Regatul Unit a indentificat o noua varianta a Covid-19 prin monitorizarea genomica de catre Serviciul…