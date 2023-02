Stiri pe aceeasi tema

- Maurizio Sarri (64 de ani), antrenorul lui Lazio, a prefațat disputa cu CFR Cluj, din play-off-ul pentru optimile de finala din Conference League. Lazio - CFR Cluj, manșa tur a play-off-ului optimii de finala din Conference League, se joaca joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GS.ro și televizat pe Pro…

- Lazio - CFR Cluj, manșa tur a play-off-ului pentru optimile Conference League, va fi transmisa la TV de Pro Arena. CFR Cluj, singura echipa romaneasca in continuare prezenta in cupele europene, va juca pe 16 februarie, de la ora 22:00, manșa tur a play-off-ului pentru optimile Conference League, la…

- CFR Cluj a pierdut doua partide consecutive in SuperLiga, iar antrenorul Dan Petrescu s-a aratat suparat pe jucatorii sai și considera ca jocul prestat nu le da speranțe in fața lui Lazio, in duelul de joi din Conference League.

- Juventus a invins-o pe Lazio, scor 1-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Romanii mai au doua saptamani pana la infruntarile cu CFR Cluj, din Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00Manșa decisiva este programata…

- CFR Cluj și Lazio, șaisprezecimea de finala din Conference League, va beneficia de sistemul VAR. UEFA a anunțat astazi decizia. UEFA nu mai lasa nici ultima sa competiție fara tehnologie video. Incepand din fazele eliminatorii, arbitrii vor fi ajutați de Video Assistant Referee și la meciurile din Conference…

- Fotbalul este sportul rege in Romania, iar milioane de romani urmaresc cu multa atenție competiția interna. Liga 1 se afla la sezonul cu numarul 105, dar ultimele 8 au fost puțin diferite decat anterioare. Sistemul play-off și play-out este cel care face diferența.Sezonul 2022 – 2023 este…

- CFR Cluj il vinde pe Emmanuel Yeboah la Slavia Praga! Dubiile s-au risipit in aceasta dimineața, cand Dan Petrescu i-a confirmat redactorului-șef adjunct al Gazetei, Dan Udrea, ca fotbalistul pleaca in Cehia in schimbul a doua milioane de euro. Slavia Praga și-a manifestat interesul pentru Emmanuel…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a asistat astazi la meciul amical dintre Emiratele Arabe Unite și Liban, scor 1-0. Anul 2022 a fost unul aproape perfect pentru Dan Petrescu. A cucerit titlul cu CFR Cluj, a ajuns in primavara Conference League și este favorit la caștigarea…