- Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica, fiind urmat de candidata Marine Le Pen, considerata de extrema-dreapta, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Emmanuel Macron a obtinut 28,6% din voturi, in…

- Așa cum se aștepta toata lumea, lupta in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța s-a dat intre actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politicianul de extrema-dreapta Marine Le Pen. Conform unui prim exit-poll, cei doi ar fi la egalitate cu 24% dintre voturi, fiecare, potrivit…

- Campania electorala din Franța s-a incheiat. Astazi, are loc primul tur al scrutinului. “Campania lui Le Pen a fost foarte buna. Exista o șansa mult mai mare ca ea sa caștige de data aceasta,” zice un strateg, citat de Bloomberg . foto: Myriam Tirler / AFP Macron, in varsta de 44 de ani, vizeaza al…

- BFM a prezentat vineri seara ultimul sondaj inaintea alegerilor prezidențiale din Franța de duminica, cu Macron la 26% și Le Pen la 25%. Macron a scazut 2% in ultimele doua zile, iar Le Pen a crescut 2%, ceea ce ne zice ca practic sunt la egalitate. Melenchon are 17%, iar in turul 2 electoratul lui…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera „nefondate” si „scandaloase” criticile premierului polonez, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de razboiul din Ucraina, potrivit AFP. „Aceste remarci sunt atat nefondate, cat si scandaloase, dar nu…

- ”In ultimele doua zile atat Macron, cat și Scholz au vorbit despre o „noua era” in Europa, noteaza Financial Times, care mai adauga ca se petrec momente de cotitura in istoria europeana. Cotidianul mai evidențiaza ca in timp ce la Bruxelles și Berlin se prabușeau tabuuri, sondajele de opinie indicau…

- Marine Le Pen, a carei candidatura la presedintia Frantei intampina deja greutati din cauza unui val de dezertari din tabara ei politica, a primit o noua lovitura, dupa ce partidul ei de extrema dreapta l-a acuzat pe purtatorul de cuvant al campaniei sale electorale de spionaj politic si l-a suspendat…

- Premierii ungar Viktor Orban si polonez Mateusz Morawiecki, precum si Marine Le Pen, candidata la presedintia Frantei, vor fi prezenti vineri si sambata la Madrid pentru o reuniune a partidelor suveraniste de extrema dreapta si conservatoare europene, a anuntat partidul spaniol Vox, care organizeaza…