- Desi se declara in opozitie in raport cu actuala guvernare de la Chisinau, de cand a preluat functia de presedinte al tarii, Igor Dodon nu a organizat niciun protest fata de Partidul Democrat, condus de catre controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc. Seful statului sustine ca a avut doua solutii…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) afirma ca cea mai mare amenintare la securitatea tarii este Partidul Democrat in frunte cu Vlad Plahotniuc. Asa comenteaza partidul Maiei Sandu scrisorile trimise de un grup de deputati democrati mai multor institutii de stat, prin care au solicitat verificari…

- Expertul politic independent Dionis Cenusa considera ca, prin decizia lui Igor Dodon de a promulga legea privind declaratia voluntara si stimularea fiscala (numita si legea amnistierii capitalului), seful statului ar fi demonstrat ca nu ascunde ca este interesat de schemele lui Vlad Plahotniuc.

- Partidul Democrat din Moldova are puterea si responsabilitatea sa schimbe lucrurile din tara noastra. Declaratia a fost facuta de catre presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, in cadrul forumului organizatiei raionale de partid din Nisporeni.

- "Partidul Democrat va revedea toate reformele aflate in implementare, le va duce la bun sfarșit, dar le va prioritiza reieșind deja din nevoile principale ale cetațenilor noștri, nu din diferite condiționalitați".

- Partidul Democrat din Moldova ramane deplin angajat in procesul de reforme și implementare a bunelor practici occidentale in Republica Moldova, indiferent de jocurile politice ale unor cercuri. Liderul formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat, in cadrul unui briefing de presa, ca reformele dure, implementate…

- Fostul primar interimar al Capitalei Silvia Radu considera ca Partidul Democrat, condus de catre Vlad Plahotniuc, l-ar fi sprijinit in alegerile locale din Chisinau pe candidatul comun al PAS si PPDA, Andrei Nastase.

- Ion Ceban avea șanse mari sa devina noul primar general al Capitalei. A fost însa învins de contracandidatul sau Andrei Nastase datorita împrejurarilor politice. Concluzia a fost formulata de politologul Igor Volnițchi și jurnalistul Sergiu Praporșcic, în cadrul emisiunii…