CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

Florence + the Machine lanseaza albumul „High As Hope”

Florence + the Machine lanseaza cel de-al patrulea album de studio, „High As Hope”, un material asteptat cu nerabdare de fanii de pretutindeni, material care promite relevarea unei directii muzicale distincte. Albumul „High As Hope” este dovada clara a evolutiei artistei, care pare acum… [citeste mai departe]