Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca a redus la 50% functionarea instalatiilor de iluminat din biroul sau si din incaperile adiacente, pentru reducerea consumului de energie. „La mine in birou si in incaperile adiacente biroului functioneaza 50% din instalatiile de iluminat. Mai mult decat atat, din…

- Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au afirmat ca starea barbatului de 56 de ani, ranit in…

- Un avion de pasageri care a decolat din Suceava escortat de doua avioane de vanatoare italiene pentru ca a pierdut legatura radio, pe teritoriul Italiei. Anunțul a fost facut de Forțele Aeriene din Italia, pe pagina de socializare. Un avion Boeing 737 care a decolat din Romania cu destinatia Ciampino,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca partidul nu a luat inca o decizie cu privite la candidaturile pentru alegerile locale din 2024 in marile orase. Ciuca a raspuns astfel unei intrebari privind candidatul PNL la Primaria Capitalei, in condițiile in care, vineri, Marcel Ciolacu a anunțat…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis cu ocazia inceperii noului an scolar, ca, prin noile legi ale educatiei, Guvernul isi propune sa readuca invatamantul romanesc in top, pentru ca avem o generatie tanara cu mare potential. ”Prin modificarile pe care le propunem in materie de invatamant…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, ca majorarile pensiilor si salariilor anunțate de PSD nu au fost discutate in coalitie si nici in Guvern. „Aceste declaratii si intentii nu au fost dezbatute in coalitie si in Guvern. Eu sunt convins ca domnul Budai cunoaste foarte bine ce scrie in fisa postului…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut, marti, ministrului Educatiei, Sorin Campeanu, rezolvarea problemei toaletelor din curtile scolilor. Ciuca a precizat ca e nevoie de un plan concret și ca problema poate fi rezolvata in maxim doi ani, fara costuri mari. ”Din pacate avem inca scoli in care suportul administrativ…

- Polițiștii au gasit in portbagajul mașinii trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 50 de ani. Agenții de poliție au forțat incuietoarea portbagajului pentru a vedea ce se afla inauntru unde au descoperit corpul, fara viața, al romancei, aflat in stare de descompunere, potrivit ziarului La Stampa.…