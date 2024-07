Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, și tenismenul Victor Cornea (30 de ani) traiesc de un an de zile o frumoasa poveste de dragoste. Cantareața nu se dezlipește de jucatorul de tenis, chiar și la Wimbledon a aparut alaturi de el. ...

- Andreea Balan a renunțat la toate procesele cu George Burcea și a reușit sa-l ierte pe tatal fetițelor sale. Cantareața a povestit cum s-a produs impacarea cu fostul ei soț.Dupa zeci de scandaluri și dispute legale, Andreea Balan și George Burcea au ajuns la o ințelegere, astfel ca au incheiat toate…

- Andreea Balan și tenismenul Victor Cornea traiesc de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc deja impreuna, iar sportivul se ințelege de minune cu fetele artistei. Invitata la podcastul Ilincai Vandici, Andreea Balan a povestit cum a inceput povestea ei de dragoste cu Victor Cornea, dezvaluind…

- Andreea Balan și Victor Cornea au plecat impreuna la una dintre cele mai importante competiții pentru jucatorul de tenis! Artista ii este cel mai mare sprijin și este mereu alaturi de el, in cele mai speciale momente din cariera lui. Fanii au fost surprinși cand au vazut ce scrie pe ecusonul ei!

- Andreea Balan traiește de un an o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Victor Vlad Cornea, insa de multe ori sta departe de el. Artista se imparte intre viața de familie, iubit și cariera, insa pe primul loc sunt intotdeauna cele doua fetițe ale sale.In urma cu aproximativ un an, Andreea Balan il…

- Moment neașteptat la unul dintre concertele susținute de Andreea Balan. In urma cu o zi, artista a facut show, ca de fiecare data, doar ca, la un moment dat, a cazut in timp ce canta și dansa. In ciuda acestui incident, cantareața s-a ridicat rapid și a continuat sa faca spectacol.

- Andreea Balan, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Mama a doua fete, Ella și Clara, vedeta se imparte cu greu intre cariera și viața de familie, insa, face tot ce poate pentru a petrece timp cu fetele sale.Prezenta la Premiile Unica, unde a fost și premiata,…