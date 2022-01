Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), convocat de presedintele Klaus Iohannis , se reuneste, astazi, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei, care este programata sa inceapa la ora 13:00, sunt incluse subiecte referitoare la situatia de securitate…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), convocat de presedintele Klaus Iohannis, se reuneste miercuri la Palatul Cotroceni. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei, care va avea loc începând cu ora 13,00, sunt incluse subiecte referitoare la situatia de securitate…

- Președintele Iohannis a convocat CSAT pe tema situației de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre și pe Flancul Estic al NATO. Președintele Romaniei a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, miercuri, 26 ianuarie, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a ședinței…

- "Este decizia PNL, n-o sa comentez, noi suntem in coalitie si in parteneriat. Astazi ar fi o prima intalnire in acest format cu domnul Ciuca, trebuie sa vada si el ce am facut pana la aceasta ora, programul de guvernare, apoi discutiile legate de guvern, de acordul politic si, daca totul merge bine,…

- Liberalii se intalnesc, miercuri, din nou, cu social-democratii si cu reprezentantii UDMR, pentru o noua runda de negocieri pentru formarea unei noi majoritati, existand un blocaj in privinta majorarilor de venituri cerute de PSD, dar si in privinta numelui premierului cu care noua alianta va merge…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, dupa negocierile cu liberalii, ca una dintre cele doua variante cu care PNL și PSD se vor duce la Palatul Cotroceni, in privința premierului, este aceea ca funcția sa fie ocupata, prin rotație, de catre președinții celor doua partide. O a doua varianta…

- Florin Citu l-a anuntat pe Ludovic Orban ca il va da afara din partid. Fostul lider liberal este impotriva alinței cu PSD! Ludovic Orban va fi dat afara din PNL. Anuntul a fost facut de presedintele formatiunii, Florin Citu, in sedinta de luni seara, potrivit unor surse politice, citate de Antena 3.…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, sustine ca Romania ar fi putut avea acum un nou guvern daca PNL nu ar fi refuzat “din start” negocierile cu useristii pentru refacerea coalitiei. Mosteanu ii acuza pe liberali ca s-au dus „sa se umileasca la PSD, incearca din rasputeri sa refaca USL”, excluzand…