Marți, pe langa declarațiile lui Klaus Iohannis și razboiul purtat cu „echipele de cetațeni cu venin” care au indraznit sa o huiduie pe Gabriela Firea, s-a strecurat in peisajul politic o declarație care ar fi meritat mai multa atenție. Este vorba de declarația facuta de ex-ministrul „alta intrebare”, cel care face și desface de cateva luni bune legile Justiției și Codurile penale. „Eu ma aștept ca in aceasta saptamana președintele sa emita decretul (de revocare a șefei DNA - n.r.)”, a declarat Florin Iordache in Parlament. Intrebat daca, in opinia sa, se poate ajunge la o suspendare a președintelui…