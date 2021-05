Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mitrea (33 de ani), fundașul lui Sepsi, spune ca versiunea celor de la FCSB pe care a intalnit-o in ultima etapa a sezonului regular este mai slaba decat cea din tur. In prima parte a campionatului, covasnenii au remizat cu liderul Ligii 1, scor 0-0. Cronica meciului Sepsi - FCSB 1-1, AICI „Nu…

- Academica Clinceni, in premiera, si FC Botosani s-au calificat in play-off, dupa meciurile jucate vineri in deplasare, in etapa a 30-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Academica a invins-o pe Dinamo cu scorul de 3-1, dupa ce ilfovenii au marcat golurile in primele 17 minute.…

- Academica Clinceni a reusit o victorie importanta pentru calificarea in play-off, 2-1 (0-1) cu Politehnica Iasi, vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 29-a a Ligii I de fotbal. Ultima clasata a deschis scorul in min. 18, prin capverdianul Platini, cu un sut din drop de la…

- FC Arges a terminat la egalitate cu Academica Clinceni, 1-1 (0-0), sambata seara, la Pitesti, intr-un meci din etapa a 28-a a Ligii I de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin croatul Antun Palic (47), dar ilfovenii au egalat pe final, prin Raul Rusescu (83 - penalty), dupa un fault comis…

- Academica Clinceni și Astra Giurgiu au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 25 din Liga 1. Eugen Neagoe (53 de ani) a fost extrem de nemulțumit de arbitraj și de atitudinea lui Horațiu Feșnic (31 de ani). Cronica meciului Academica Clinceni - Astra Giurgiu, scor 1-1 „S-a jucat turca. Nu ati vazut…

- Fost antrenor la Dinamo in trei randuri, Ion Marin (65 de ani) critica aspru situația in care a ajuns clubul din ”Ștefan Cel Mare”, altadata o pretendenta la caștigarea campionatului. Cronica meciului Dinamo - Viitorul 0-5, AICI! ”Am vazut la Dinamo o echipa rupta in aparare. Vreo 5 prin aparare, alți…

- Mijlocașul Alexandru Mateiu (31 de ani) a remarcat schimbarile aduse de grecul Marinos Ouzounidis (52 de ani) in jocul celor de la CS Universitatea Craiova. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 Marinos Ouzounidis i-a succedat lui Corneliu Papura pe banca oltenilor. Jucatorii…