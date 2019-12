Ce îi lipsește Ginei Pistol în Asia Gina Pistol se afla in Asia, unde filmeaza pentru reality-show-ul „Asia Express” de la Antena 1. Aceasta a dezvaluit caror lucruri le simte lipsa de cand se afla in Asia. „Suntem plecați de acasa de doua luni, dar avem impresia ca a trecut mai bine de jumatate de an de cand suntem aici. Imi lipsește mancarea de acasa, imi lipsesc baia mea, cada mea, o baie cu spuma, cu lumanari, cu muzica mea preferata și un pahar de vin! Abia aștept sa ajung acasa sa ma rasfaț cu asta! In ceea ce privește mancarea… ma gandesc doar la salata orientala facuta de mine și la paine, paine de-a noastra”, a marturisit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an la rand, Gina Pistol este in perioada aceasta in Asia, unde filmeaza pentru reality-show-ul “Asia Express” de la Antena 1. De doua luni e pe “regim” de orez cu pui și uneori, pe junk-food, așa ca a ajuns sa viseze la mancarea de acasa mai ceva decat la revederea cu iubitul ei, Smiley.“Suntem…

- S-a aflat cați bani incaseaza concurenții din cadrul emisiunii Asia Express, dar și ce sume ii revin prezentatoarei Gina Pistol. Participanții din acest show, al carui nou sezon va fi difuzat pe Antena 1, nu vor merge acasa cu mana goala, chiar daca nu devin marii caștigatori. De curand a fost dezvaluit…

- Oase se afla in aceasta perioada in Filipine, unde filmeaza pentru cel de-al treilea sezon Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor. Din postura de coprezentator, reality-show-ul pare complet altceva pentru el. „Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine sa…

- Echipa reality-showului „Asia Express” a plecat de cateva zile in Taiwan si Filipine pentru a filma cel de-al treilea sezon al emisiunii ce va fi transmisa anul viitor la Antena 1. Click! iti spune pe cine au lasat in urma concurentii emisiunii de aventura, familii cu copii si chiar iubiti si iubite…

- Vedetele care vor concura in cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Asia Extress” tremura, iar ea se tine de arogante! Cu putin timp inainte de a pleca in Filipine si in Taiwan, acolo unde se va filma indragita emisiune difuzata de Antena 1, Gina Pistol a fost progatonista unor momente care,…

- Veste neașteptata de la producatorii Asia Express ! Oase se intoarce in emisiune! Vezi care va fi rolul lui in sezonul 3 al show-ului! Oase , unul dintre caștigatorii sezonului 2 Asia Express, revine in cadrul emisiunii! La rugamintea publicului – pentru ca dupa incheierea sezonului anterior foarte…

- Oase, caștigatorul sezonului 2 Asia Express alaturi de CRBL, este noul coprezentator al Ginei Pistol in show-ul ce va duce vedetele pe Drumul Comorilor. Dupa ce a trecut cu brio prin experiența de concurent, Oase va incepe de data asta o noua aventura. „Am emoții la fel de mari ca atunci cand eram concurent.…

- Asia Express, sezonul 3, moderat de frumoasa prezentatoare Gina Pistol. Dupa ce saptamâna trecuta s-a aflat ca o cunoscuta cântareața de la noi a acceptat invitația producatorilor de la Antena 1 împreuna cu fiica