Ce ii intereseaza pe romanii care lucreaza in birou: Aerul, lumina si sa ajunga repede la munca

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa-si schimbe jobul pana la finalul anului, arata un studiu realizat de o platforma de recrutare online, in conditiile in care cinci din zece au aplicat pentru un nou loc de munca numai in ultima luna.

- Salarii mai mari, prețuri mai mari. Romanii dau din ce in ce mai mulți bani pe alimente, iar cosul de cumparaturi este cu 15% mai scump fața de anul trecut Lucrul pe care toti romanii il simt deja atunci cand merg la magazin este confirmat acum si de cifre. Cosul saptamanal de cumparaturi este cu 15%…

- ANAF a scos la concurs zeci de posturi de conducere la directiile regionale ale finantelor publice si administratiile fiscale judetene, dar și in structura centrala. Este vorba despre funcții de director general și șef de administrație. Insa sindicatele din Finanțe susțin ca in instituție exista un…

- Cum se descurca romanii din Italia cu legalizarea documentelor, obținerea certificatelor de care au nevoie și a altor acte, in sistemul birocratic? In ce domenii sunt cele mai multe probleme cu munca la negru? La ce ar trebui sa fie atenți romanii care semneaza contracte? Cum…

- Problema asistaților social este poate cea mai dureroasa „buba” a economiei romanești. Vorbim despre oameni apți de munca, dar care nu lucreaza nicaieri! Și nu sunt puțini, spune Digi24, care citeaza un raport al Eurostat. 1,7 milioane de romani prefera sa stea degeaba, arata ultima analiza Eurostat…

- Principalul motiv pentru cetatenii din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time era ca „nu si-au gasit un loc de munca cu norma intreaga” (26%), urmat de „ingrijirea copiilor sau a...

- In agricultura, silvicultura si pescuit, 27 de regiuni diferite din țarile est și sud europene au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%,...

- Dupa ce Guvernul britanic a renunțat la planul de a anula libertatea de circulație pentru imigranții din UE imediat dupa Brexit, Andrea Archip a vorbit in emisiunea LA FIX cu un roman stabilit in Londra pentru a vedea care este sentimentul general in randul comunitații romane. Alex Hrinca, un roman…