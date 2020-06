Ce idei de bucătării ai? Daca ești ca noi, mereu ai foaaaarte multe idei de bucatarii , și pe buna dreptate! Bucatariile au foarte multe posibilitați de personalizare, iar o bucatarie iți poate spune foarte multe despre personalitatea unui om! La fel ca intr-un dormitor, culorile alese pentru acea camera sau mobilierul (și materialul din care este format) ne pot transmite ca personalitatea omului care deține acea bucatarie este o persoana mai deschisa, de exemplu, sau una mai rezervata și calma. Desigur, uneori ajungem in poziția in care ramanem fara idei (greu de crezut, dar se mai intampla!), de aceea avem din fericire… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii americani avertizeaza ca spalarea carnii de pui sporeste riscul de contaminare a altor obiecte si alimente cu bacterii periculoase, motiv pentru care iti ofera cateva solutii pentru a diminua riscurile: 1. Gateste carnea la final Ideal este sa speli si sa prepari toate…

- Viorel și Vulpița au intrat in bucatarie pentru a pregati masa de Paște. Nefiind inițiați in artele culinare, au avut un ajutor special! Amalia Bellantoni, sicilianca care a incins platoul emisiunii Chefi la cuțite și-a facut apariția in caa Vulpoilor!

- In Italia a scazut atat numarul deceselor, cat si al imbolnavirilor cu COVID-19, dar masurile de distantare sociala se prelungesc pana la 3 mai. In Vinerea Sfanta, la Vatican, toate slujbele si procesiunile pascale au avut loc ieri fara credinciosi. Nu la Colosseum, asa cum se obisnuia de ani de zile,…

- Informatia Zilei lanseaza o provocare: organizarea unui concurs pentru premierea celor mai interesante „cronici din vremea coronavirusului”. Un concurs pe tema CORONAVIRUSULUI? De ce nu? Ce ar putea face omul izolat in casa decat sa incerce sa-si imagineze cum va fi lumea dupa marea pandemie din anul…

- Autoritatile din Lombardia dornice sa semnaleze o scadere a cazurilor noi la inceputul saptamanii, au fost nevoite sa amane vestile bune dupa ce cifrele adunate joi au aratat ca regiunea ramane pe primul loc in privinta numarului cazurilor de imbolnaviri. Potrivit rapoartelor preliminare, regiunea Lombardiei…

- Cand spunem stil clasic, ne gandim in primul rand la lemnul masiv folosit atat la finisarea pardoselii, cat și la realizarea mobilierului. De asemenea, ne vin in minte cunoscutele elemente de decor cu aspect de broderie, care ofera interiorului un aer cu totul aparte.Ei bine, in ziua de astazi, mobila…