Ce idee au avut cei care îngrijesc cărțile mănăstirii Admont, cea mai mare bibliotecă monastică a lumii Cunoscuta pentru frumusețea sa greu de descris, biblioteca abației Admont din Austria va putea fi vizitata acum inclusiv in timpul nopții. Vizitatorii vor fi echipați cu felinare și vor putea explora cea mai mare biblioteca monastica din lume, intr-o atmosfera de-a dreptul romantica, noteaza portalul european Themayor.eu . Primii oaspeți de noapte au fost primiți in incinta bibliotecii in 29 iulie, iar din luna august se da startul tururilor nocturne, care vor avea loc in fiecare joi incepand de la ora 21:00. Biblioteca manastirii Admont este gazduita de o sala emblematica pentru arhitectura baroca,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

