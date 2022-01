Stiri pe aceeasi tema

- „Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, insa țara „trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”, susține ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Reprezentantul Guvernului a explicat, astazi, ce va face Romania in caz de raboi, in contextul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, sustine ca Romania „nu va intra intr-un razboi”, dar trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui conflict armat in Ucraina. Dincu afirma ca toate tarile din flancul estic al NATO iau in calcul ajutor pentru migrantii care ar parasi Ucraina in eventualitatea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, cu privire la ultimele evolutii legate de Rusia, Ucraina si NATO, ca Federatia Rusa "incearca sa traga o noua Cortina de Fier", fiind o noua forma de impartire a sferelor de influenta, anunța Agerpres. Dincu a fost…

- Ministrul Apararii, Vasile Dîncu, afirma ca nu se pune problema iminentei unui conflict în zona care sa afecteze populatia României, de aceea nu s-a comunicat mai mult pe tema situatiei din Ucraina. Ministrul mai precizeaza ca pregatirile strategice ale Armatei sunt considerate secret…

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Vom fi parte a soluției NATO, ca raspuns la o posibila agresiune a Rusiei.

- Romania urmeaza sa cumpere 32 de avioane F-16 second hand norvegiene. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare oficiala pentru aprobarea formala a achizitiei aeronavelor aflate in excedentul Fortelor Aeriene Regale Norvegiene, informeaza Digi 24. Avioanele au peste…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat speranta ca viitorul guvern al Germaniei isi va schimba pozitia asupra gazoductului contestat Nord Stream 2 si a acuzat Moscova ca foloseste acest gazoduct ca arma impotriva Ucrainei si a Republicii Moldova, informeaza dpa, potrivit Agerpres.…