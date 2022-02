Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila și soțul ei, Alexandru Ogica, trec prin momente grele, asta dupa ce cei doi au fost infectați cu noul coronavirus. Vedeta s-a simțit rau zilele acestea, așa ca s-a gandit sa-și faca un test PCR, iar rezultatul a fost unul pozitiv.

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat scuze luni in Parlament, promitand ca va invata lectia, dar a exclus o demisie, dupa publicarea unui raport administrativ conform caruia a fost vorba de "erori de leadership" in scandalul petrecerilor de la Downing Street din timpul izolarii, relateaza AFP."Imi…

- In incercarea descoperirii efectelor cafelei asupra corpului sau, o femeie a renunțat pentru șapte zile la aceasta substanța.Exista mai multe studii conform carora cafeaua iți distruge ritmul circadian, in special atunci cand este consumata dupa o anumita ora. Pe scurt, iți poate strica programul de…

- Simona Halep este noua campioana de la Melbourne Summer Set, dupa ce a caștigat turneul australian in fața rusoaicei Veronika Kudermetova, dupa un meci in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Partida a durat o ora și 15 minute, dar la sfarșitul jocului, spectatorii au fost uimiți de show-ul pe care l-au facut…

- REȘIȚA – Reșițeanul Lucian Dobre, antrenorul secund al Politehnicii Timișoara, crede ca echipa pe care o pregatește va progresa in Liga 2, dupa perioada de pregatire din iarna! Dobre a venit in sprijinul antrenorului Nicolae Croitoru in toamna acestui an, iar finalul lui 2021 o gasește pe Politehnica…

- Al treilea set de imagini alb negru din timpul filmarilor de la Brigada Diverse.Cele trei filme din serie au avut initial urmatoarele titluri: Brigada de maruntisuri; Brigada se afirma si Brigada se agita, lucru ce a facut dificila identificarea lor in arhivele noastre, negativele foto fiind etichetate…

- FCU Craiova - Academica Clinceni | Galeria oltenilor continua razboiul cu familia Mititelu. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Peluza Sud a celor de la FCU Craiova nu „slabește” conflictul cu patronul Adrian Mititelu. FCU Craiova. Peluza Sud vs. Adrian Mititelu, un nou episod Dinspre peluza gazdelor…

- Un copil de cinci ani a fost impuscat mortal in nordul Statelor Unite, in timp ce un grup de adolescenti filma un videoclip pentru a-l posta pe retelele de socializare, a anuntat sambata politia din orasul Brooklyn Park, statul Minnesota, relateaza AFP, preluat de Agerpres.