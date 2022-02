Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova va juca cu liderul Ligii 1, CFR Cluj, sambata, 5 februarie, de la ora 21:00.Unele voci spun ca jucatorii Craiovei ar urma sa tranteasca meciul pentru a-l demite pe Laurențiu Reghecampf.Antrenorul a avut o reacție radicala."Am mare incredere in jucatori, in reacția pe care o vor…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste enorm victoria in meciul cu CFR Cluj, din acest weekend, el precizand ca are mare incredere in jucatorii sai, anunța news.ro. “Urmeaza meciul cu CFR, eu am mare incredere…

- Universitatea Craiova se pregatește de derby-ul cu CFR Cluj, partida ce poate fi decisiva pentru viitorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca oltenilor. Cu o singura victorie in ultimele 9 etape de campionat, Reghecampf are presiune inaintea duelului de sambata. Pavel Badea, directorul echipei, s-a declarat…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat vineri seara, dupa meciul cu Sepsi, scor 1-3, ca este putin dezamagit de reactia pe care au avut-o jucatorii sai in repriza a doua, informeaza News.ro. “Victorie meritata pentru cei de la Sepsi. rPima repriza ne dam…

- Dupa ce astazi a reușit transferul lui Figueiredo de la CFR Cluj și s-au ințeles cu ardelenii pentru imprumuturile lui Jonathan Rodriguez și Dusan Celar, Dinamo se mai pregatește de o lovitura. „Cainii” sunt aproape sa semneze cu un fotbalist de la Universitatea Craiova. Este vorba despre bulgarul Antoni…

- Marian Copilu revine in Liga 1, dupa ce in vara s-a desparțit de CFR Cluj. Acesta este noul conducator al celor de la Universitatea Craiova. Din informațiile Gazetei Sporturilor, contractul a fost semnat din noiembrie, cu incepere din ianuarie. Acesta este așteptat sa ajunga duminica sau luni in cantonamentul…

- CS Universitatea Craiova a mai bifat un pas greșit in Liga 1. Oltenii au remizat in deplasarea de la Mediaș, 1-1 cu Gaz Metan, și au ajuns la șapte meciuri consecutive fara victorie in campionat. Seria nefasta a oltenilor pune intr-un pericol real scaunul lui Laurențiu Reghecampf. Craiova n-a mai caștigat…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, in deplasare, cu 3-2, duminica seara, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii I. Jucatorii antrenați de Laurențiu Reghecampf au ajuns la trei infrangeri consecutive. MM Stoica, managerul echipei FCSB, este de parere ca echipa olteana a ieșit din lupta la titlu.…