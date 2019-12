Ce-i de făcut dacă e un accident și drumul e blocat? Polițiștii spun ca in aceste cazuri, șoferii trebuie sa traga pe dreapta, sa porneasca luminile de avarie, sa anunțe la 112, indicand locul in care ati ramas blocat. “Ramaneti in autoturism pana ce echipele de interventie ajung la dumneavoastra. Nu parasiti autovehiculul daca nu vedeti in apropiere o cladire in care ati putea sa va adapostiti”, opineaza polițiștii. Caldura in mașina și corp in mașina și corp Șoferii sunt sfatuiți sa porneasca motorul si sistemul de incalzire aproximativ 10 minute la fiecare ora, pentru mentinerea caldurii in interior. Se recomanda ca, atunci cand motorul este in functiune,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

