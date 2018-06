Stiri pe aceeasi tema

- Comentand plecarea mai multor social-democrati la partidul fondat de fostul premier Victor Ponta, Gabriela Firea a spus ca PSD trece printr-un episod mai neplacut in istoria sa, dar nu este o drama.

- BERBEC – Femeia conducator Femeia Berbec este mereu activa, optimista, pusa pe treaba. Prefera sa faca, mai mult decat vorbeste si o plistisesc si obosesc oamenii care mai mult vorbesc si filozofeaza decat fac. Femeia Berbec are suficient entuziasm cat pentru o intreaga echipa, familie, colectivitate,…

- Oana Lis a oferit amanunte despre problemele de sanatate pe care le-a avut Viorel Lis in ultima perioada de timp. Starea acestuia nu a fost deloc buna. La sfarșitul lunii aprilie, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, a ajuns de urgența la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral . Oana…

- In luna iunie, mai precis pe data de 9, marele maestru international de sah, Florin Gheorghiu are programata o vizita eveniment in orasul natal – Ploiesti! Ploiestean, absolvent al Liceului „I.L. Caragiale”, acesta este stabilit in Elvetia, de ani buni, vizita sa in Romania, in Ploiesti, fiind prilejuita…

- Exista in acest moment trei nume din partea opoziției care sunt vehiculate pentru a candida la primaria PMB. Unul este Nicușor Dan, susținut de aripa nicușorista a USR care controleaza organizația de București. Celalalt este Ciprian Ciucu, susținut de PNL. In sfarșit, exista Vlad Voiculescu susținut…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 24,7 la suta dintre moldoveni ar vota pentru PSRM, pentru PAS si-ar da votul 16,3%, iar PDM ar acumula 12,4 la suta dintre voturi. Totodata, Partidul „Platforma DA" ar acumula 6,4% din sufragii, iar PCRM ar fi sustinut de 5 la suta dintre alegatori,…

- Luceafarul Oradea a trecut la limita, 3-2, de FC Argeș dupa un meci spectaculos in care echipa oaspete a condus in doua randuri. Victoria oradenilor i s-a datorat, in mare masura, și cu acest prilej, lui Vlad Rusu care a marcat o dubla. "Echipa a reacționat foarte bine și am reușit sa intoarcem scorul.…