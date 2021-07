Stiri pe aceeasi tema

- Face el ce face și tot ajunge in atenția mass-media. Fulgy de la Clejani este implicat intr-un nou scandal de proporții. Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce in urma cu trei zile a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul cu forța. Potrivit […]…

- Ramona Manole, sora vitrega a lui Fulgy, a cerut la Poliție ordin de protecție impotriva lui Fulgy, fiul lui Ionița și al Vioricai de la Clejani , relateaza Antena 3 , care a vorbit cu femeia. Aceasta susține ca fratele ei vitreg a ameninațat-o pe ea și pe copiii ei. „Totul a pornit de la faptul ca…

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Dupa ce s-a zvonit ca vor ajunge la divorț, Ionița de la Clejani a spus adevarul despre casnicia cu Viorica! Celebrul artist a declarat ca el și soția sa sunt triști din cauza problemelor cu care s-a confruntat Fulgy, nicidecum din alt motiv. Ionița a demontat zvonul divorțului și a ținut sa precizeze…

- In prima zi dupa ce a fost externat dintr-o clinica de reabilitare, Fulgy a condus mașina tatalui sau, deși are permisul suspendat. Imaginile au fost publiate de Cancan . Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, Dan Manole, a ieșit la o terasa de pe Bulevardul Decebal din Capitala alaturi de tatal…

- Fiica celebrilor Viorica și Ionița de la Clejani a fost testata pozitiv pentru consum de stupefiante, anul trecut, dupa ce a comis un accident auto. Conform unor surse din ancheta, citate de Romania TV, expertiza toxicologica ar fi indicat prezența in sange a cel puțin patru substanțe interzise. La…

- Ionița și Viorica de la Clejani au ajuns la fundul sacului, dupa un an lipsit de concerte, din cauza pandemiei de Covid-19, și in care cei doi copii ai lor, Fulgy și Margherita, le-au tocat toata economiile, pe distracții și vicii. “Cantam toata vara. Avem nunți amanate de anul trecut”. Celebrii soți,…

- Familia lautarilor de la Clejani este cale sa dea de noi probleme, asta dupa ce s-a aflat cine l-a reclamat, de fapt, pe Fulgy la Poliție, acesta ajungand sa fie internat la spitalul Obregia din Capitala. Surpriza vine dupa ce Ionița de la Clejani a declarat public ca nu el a fost cel care și-a reclamat…