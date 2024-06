Ce-i așteaptă pe tricolori marți, la Munchen, la supermeciul cu Olanda Dupa zile caniculare in toata Bavaria, marți se anunța maximum 21 de grade Celsius la Munchen și ploaie. Romania - Olanda, optimi de finala, marți, 2 iulie, la Munchen. Pregatirile sunt in toi, echipa naționala se antreneaza pana duminica la Wurzburg, dupa care luni va pleca in capitala Bavariei. Ultimele zile au fost cu temperaturi mari pe intreaga suprafața a landului. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

