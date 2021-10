Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in plin val 4 al pandemiei de COVID-19. Unul mai mare decat cele prin care am trecut pana acum. Și unul care inca nu și-a atins varful. Recordul saptamanii trecute a fost 12.590 de cazuri, in 24 de ore. Conform estimarilor, vom ajunge la 20.000 de cazuri pe zi. Va fi un moment in care presiunea…

- Un proiect de lege prin care personalul medical este obligat sa se vaccineze sau sa se testeze pe cheltuiala proprie a fost pus in discutie de Ministerul Sanatatii. Sindicalistii din sistem resping acest proiect de lege si avertizeaza ca ar putea ajunge chiar la proteste in strada, insa nu pentru ca…

- Unul dintre cei mai cunoscuti psihiatri din Romania readuce in discutie spectacolul ieftin pe care il da clasa politica, in loc sa se preocupe de dramatica situatie pandemica. Dr. Gabriel Diaconu spune ca aveam morgile pline, in timp ce alesii se preocupa de congrese.

- Medicii care nu se vor vaccina impotriva COVID-19 nu vor beneficia de indemnizația de 16.000 de lei in caz de infectare. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații, transmite Știri.md. ”Campania de imunizare impotriva COVID-19 a fost inițiata in Republica Moldova in martie 2021.…

- Mama lui Ruben Dougherty, fiul ei doar 10 ani, campion la arte marțiale, spune ca a primit un diagnostic de la o persoana straina, pe Instagram, care a presupus ca baiatul are o anume boala. Medicii au confirmat diagnostul, ulterior.

- Medicii romani care refuza sa se vaccineze impotriva virusului COVID-19 au de suferit, anunța ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. In cazul in care personalul medical se imbolnavește de coronavirus, acesta trebuie sa suporte consecințele. Despre ce este vorba, Ioana Mihaila a spus-o clar! Ce propune…

- „Am avut mai multe ipoteze de lucru. Testarea sa fie facuta in unitatea sanitara, iar costurile sa fie suportare din fondul de sporuri al personalului medical care nu e vaccinat. E in propunere, dar trebuie sa fie avizat și de alte ministere”, a spus ministrul Sanatații, Ioana Mihaila.

- Ministrul sanatații spune ca masura potrivit careia medicii care nu au fost imunizați anti-COVID-19 vor fi obligați sa se testeze periodic pe cheltuiala proprie este susținuta de președintele Colegiului Medicilor. Ioana Mihaila a declarat vineri, pentru B1 TV , ca aproximativ 85% dintre medicii din…