Bogdan Aurescu a declarat, la Prima TV, ca, daca s-ar afla fata in fata cu Vladimir Putin, i-ar spune ca UE si NATO nu reprezinta amenintari la adresa Federatiei Ruse, dar si ca este interesat de progresele Comisiei comune care se ocupa de tezaurul Romaniei depus la Moscova in Primul Razboi Mondial. Conform news.ro, Aurescu