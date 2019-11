Stiri pe aceeasi tema

- Firma Bistim SRL, care a facut deratizare la blocul din Timișoara in care au murit trei oameni, iși facea o promovare agresiva pe Internet. ”Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte, cereți numele firmelor mulțumite de serviciile lor. S. C. BISTIM-DERA S.R.L - D. ofera servicii…

- Peste o tona de prune și legume, fara documente de provenienta, au fost confiscate, miercuri, in judetul Gorj. Marfa fara acte a fost descoperita in urma unui control in trafic, in comuna Plopșoru. Oamenii legii au oprit mașina condusa de un barbat din Dolj. „Polițiștii din cadrul Poliției…

- Responsabilii pentru fauna salbatica din Sri Lanka au declarat luni ca o echipa formata din angajati ai Departamentul pentru fauna salbatica, armatei si politiei au lansat o ampla operatiune de cautare in Rezervatia Forestiera Habarana, dupa ce in weekend au fost gasite carcasele a sapte elefanti,…

- Un echipaj al poliției germane a facut o descoperire neașteptata în timpul patrularii într-o zona comerciala din orașul Woldek, sâmbata, 7 septembrie. Atenția le-a fost atrasa de o mașina cu numere de înmatriculare est-europene, în care a intrat un barbat care ieșise în…

- Eforturile depuse de polițiștii rutieri pentru siguranța in trafic prin sancționarea nerespectarii normelor rutiere și reducerea victimizarii prin accidente rutiere pot fi extrem de ușor zadarnicite prin atitudini care nu sfideaza doar normele rutiere. Cu o astfel de situație s-au confruntat…