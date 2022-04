Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista ”indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. ”Armata rusa se afla la Bucha”, acuza el. Franta si-a exprimat ”disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit, duminica, la telefon, cu liderul rus Vladimir Putin. Convorbirea a durat o ora si 45 de minute, a anuntat Palatul Elysee, potrivit Le Figaro. “Apelul a fost initiativa lui Emmanuel Macron si a durat de la ora 12:00 pana la 13:45”, se arata intr-un mesaj…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit la telefon, luni seara, cu Vladimir Putin, in incercarea de a-i cere liderului de la Kremlin sa respecte dreptul internațional și protejarea protecției populației civile, precum și acordarea de ajutoare, in conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a spus despre omologul sau rus, Vladimir Putin, ca „s-a schimbat” de la ultima intalnire fata in fata a celor doi sefi de stat, care a avut loc in decembrie 2019, susțin surse de la Palatul Elysee, citate de CNN. Macron le-a dezvaluit reporterilor care l-au insoțit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin. Evitarea unei eventuale imbolnaviri este motivul invocat de oficialii ruși pentru a impune o distanta uriasa pentru o convorbire „tete-a-tete” intre…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…