- Primarul Clujului, Emil Boc, isi exprima sustinerea fata de Simona Halep, dupa ce sportiva a fost depistata pozitiv la o substanta interzisa. Boc crede in nevinovatia Simonei Halep si anunta ca este alaturi de ea ”in drumul sigur spre Adevar si Dreptate”, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Simona Halep a fost prinsa dopata. Sportiva neaga ca ar fi apelat la astfel de substanțe, iar reacțiile susținatorilor continua sa curga. Jucatoarea franceza Alize Cornet, locul 31 WTA, si-a aratat și ea sustinerea pentru Simona Halep, dupa ce romanca a anuntat ca a fost depistata pozitiv cu o substanta…

- Fostul tenismen Andrei Pavel a declarat, vineri, ca spera ca Simona Halep sa fie puternica si sa treaca peste situatia dificila in care se afla acum, dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa. “M-am uitat pe discursul ei, e socant, totul este foarte socant, m-am uitat pe ce a scris ea,…

- Simona Halep a fost testata pozitiv cu roxadustat, la o proba recoltata la US Open, turneu de la care a fost eliminata in primul tur de Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6. Substanța este inclusa pe lista substanțelor interzise a Agenției Mondiale Anti-Doping din 2022. Roxadustat se folosește impotriva…

- Simona Halep (30 de ani) s-a aratat șocata ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, roxadustat. Jucatoarea romana de tenis a anunțat ca va lupta pentru a-și dovedi nevinovația. “Voi lupta pana la capat pentru a dovedi ca nu am luat niciodata cu buna stiinta vreo substanta. Astazi incepe…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca este posibil ca medicul Simonei Halep sa ii fi administrat un medicament interzis care sa o ajute in perioada in care a fost accidentata, dar a subliniat ca singura care poate da informatii este ea.

- Simona Halep a anuntat astazi, prin intermediul unei postari pe retelele de socializare, ca am fost notificata ca a fost testata pozitiv la substanta numita Roxadustat, intr o cantitate extrem de mica. Azi incepe cel mai greu meci din viata mea: lupta pentru adevar.Am fost notificata ca am fost testata…