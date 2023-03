Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer l-a primit, joi, la Viena pe premierul olandez Mark Rutte, pentru a discuta despre migrație. Ambii politicieni s-au opus in decembrie aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen si sunt in continuare pe aceeasi lungime de unda, relateaza presa austriaca. In timp ce…

- Ministrul de Interne, Lucian Bod,e a anunțat, joi, reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen, la nivel de poliție și inspectorate de imigrari. „In ceea ce privește relația cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, și sunt increzator ca in perioada urmatoare…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a respins solicitarea cancelarului Austriei, Karl Nehammer, care ceruse construcția unui gard la granița dintre Bulgaria și Turcia cu fonduri din bugetul UE. „In bugetul Uniunii Europene nu sunt prevazute fonduri pentru asa ceva. Prin urmare,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrarii Romaniei in Schengen, anunța ca vizita pe care o face luni in Bulgaria, unde inspecteaza frontiera cu Turcia, este „dedicata luptei comune impotriva migrației ilegale”. Austria va sprijini solicitarea de 2 miliarde de euro adresata de Bulgaria…

- Noul premier al Suediei, Ulf Kristersson, a declarat, marți, in plenul Parlamentului European, ca Suedia, care a preluat președinția rotativa a UE pentru 6 luni vrea ca spațiul Schengen sa fie extins, mai ales ca „Romania și Bulgaria asta așteapta”. Ulf Kristersson, premierul Suediei, a declarat in…

- Ministrul grec al migrației și azilului, Notis Mitarachi, s-a intalnit, joi la Viena, cu cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce miercuri s-a intalnit cu ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner. Oficialul elen a discutat cu aceștia despre integrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen, precum…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a fost invitat sa participe la concertul de Anul Nou de la Viena chiar de catre cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Șeful țarii vecine s-a aratat „recunoscator” pentru invitația primita. Președintele Bulgariei a postat imagini cu cancelarul Austriei atat de la intalnirea…