- Liderii PSD reuniți la Consiliului Politic Național au votat in unanimitare excluderea din partid a primarului din Crevedia, Florin Petre. Potrivit surselor din PSD, liderii din teritoriul au votat și suspendarea primarului din Caracal, Ion Doldurea, al carui fiu deținea depozitul GPL care a explodat…

- In prima reacție dupa explozia de la Crevedia, Paul Stanescu, secretarul general al PSD il lauda pe primarul din Caracal și spune ca edilul vorbea rar cu fiii sai despre afacerile cu GPL. Paul Stanescu ocupa funcția de secretar general al PSD, dar controleaza in partid organizațiile din zona Olteniei,…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…