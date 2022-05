Stiri pe aceeasi tema

- Meciul CS Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii 1, va fi comentat live pe GSP.ro de Catalin Țepelin (redactor șef GSP), Ovidiu Ioanițoaia (director GSP) și Dan Udrea (reporter GSP). Mai jos ai opiniile lor dinaintea jocului, de la pauza și de la final. ...

- Lady Gaga si Tom Cruise au legat o prietenie speciala, dupa ce artista a fost aleasa sa interpreteze piesa principala de pe coloana sonora a noului film Top Gun in care actorul are rolul principal. Tom Cruise este cel mai nou fan al lui Gaga. Starul din „Misiune: Imposibila" a venit special in Las Vegas…

- Universitatea Craiova traverseaza o perioada excelenta in play-off-ul Ligii 1, fiind cea mai eficienta si spectaculoasa echipa. Pentru Stiinta urmeaza un meci care i-ar putea aduce locul 2, contra FCSB-ului, disputa fiind programata duminica, de la ora 19.30. Pentru ca ascensiunea sa continue este nevoie,…

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Paul Papp, a recunoscut ca evoluția alb-albaștrilor din meciul cu Sepsi, de la Sfantu Gheorghe, din Cupa Romaniei, nu s-a ridicat la nivelul așteptarilor. El ia in calcul și faptul ca unii dintre colegii sai s-au mai relaxat dupa victoriile cu FCSB, CFR și…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se dueleaza duminica in etapa a patra a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” este transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida pe care echipa sa o va disputa in deplasare, la Craiova. Tehnicianul ardelenilor este insa suspendat și nu va sta pe banca la meciul de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova - CFR Cluj…

- FCSB anunta ca partida cu AFC Chindia Targoviste, de duminica seara (Arena Nationala), se va disputa fara spectatori, anunța news.ro. Aceasta situatie a aparut dupa decizia Comisiei de Disciplina a FRF, care astazi a dictat suspendarea terenului FCSB pentru o etapa, precum si plata unei noi…