Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor fi mai mari in acest an fata de 2020, iar bugetul se construieste pe legislatia in vigoare, a declarat, azi, la Palatul Victoria, prim-ministrul Florin Citu, precizand ca in 2021 cheltuielile bugetare cu pensiile cresc cu aproape 8 miliarde de lei, scrie agerpres . „Cheltuielile cu pensiile…

- Romania este „pe deplin pregatita” pentru a intra in zona Schengen, i-a transmis premierul roman Florin Citu omologului sau olandez, Mark Rutte, intr-o conversație telefonica avuta luni.

- Guvernul a modificat, miercuri, Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. „In etapa II intra personalul-cheie din institutiile publice necesare functionarii statului. Cand se vor face listele cu aceste persoane le recomand conducatorilor din institutii sa aiba in vedere doar personalul…

- Proiectul de buget pe anul 2021 ar putea lasa fara sporuri angajații din sectorul public. Guvernul analizeaza situatia acestora pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat ca Guvernul are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Astazi premierul Romaniei, Florin Cițu, a dat o veste buna tuturor romanilor! Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind creșterea salariului minim brut cu 3 % pana la 2300 de lei incepand cu data de 1 ianuarie!

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Anuntul a fost facut de premierul Florin Citu care a explicat ca sindicatele ar…

- Liderii coaliției ce va forma viitorul Guvern s-au ințeles asupra combinației de portofolii, a declarat, vineri seara Ludovic Orban. Florin Cițu va fi candidatul propus pentru funcția de premier și tot PNL va avea și candidatul pentru președinția Camerei Deputaților. Guvernul va avea doi vicepremieri…

- Gabriela Firea a avut un mesaj dur la adresa Premierului demisionar Orban și a Ministrului Economiei, Florin Cițu, acuzandu-i ca iși bat joc de romani și se fac ca nu ințeleg nevoile oamenilor. Aceasta ii acuza ca reducerea acordata odata cu liberalizarea pieței de energie este de doar 1 ban și ca mulți…