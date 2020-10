Ce i-a transmis Amanda Anisimova Simonei Halep după înfrângerea severă de la Roland Garros Semifinalista anul trecut la Roland Garros, Amanda Anisimova a fost eliminata fara drept de apel la ediția din 2020 (0-6, 1-6) de Simona Halep. Americanca a vorbit despre înfrângere și i-a transmit un mesaj și jucatoarei noastre.



Ce spune Anisimova despre meciul cu Halep



"Am jucat foarte prost, cred ca este unul dintre cele mai rele meciuri pe care l-am jucat vreodata. Am facut o groaza de greșeli și nu mi-am putut reveni. Nici nu știu exact ce mi s-a întâmplat, a fost una dintre acele zile.



Am încercat sa gasesc un ritm bun și am crezut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a impresionat la meciul cu Amanda Anisimova, sportiva din SUA reușind sa câștige un singur game. Jurnaliștii de la The Guardian au fost seduși de prestația sportivei noastre și au facut gasit chiar și o asemanare cu prestațiile din trecut ale Serenei Williams. Calca pe urmele…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat cu mare usurinta in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros . Constanteaca a invins-o, vineri, pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-0, 6-1, in turul al treilea la Paris. „Am jucat bine, fix ce trebuia…

- Simona Halep și-a asigurat calificarea în optimile de la Roland Garros dupa o victorie scurta (6-0, 6-1 dupa 54 de minute) obținuta tocmai împotriva celei care o elimina de la Paris în 2019, Amanda Anisimova.Citește și: Simona Halep, în optimi la Roland Garros: 6-0, 6-1 cu…

- Ana Bogdan a parasit proba de simplu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de americanca Sofia Kenin (nr. 4), cu 3-6, 6-3, 6-2, joi, in turul doi al competitiei din Hexagon. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa…

- Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Sofia Kenin, a patra favorita, cu 3-6, 6-3, 6-2, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa la Paris (2017), s-a inclinat dupa o ora si 51 de minute. Romanca a inceput…

- ​​Simona Halep a declarat, miercuri, ca meciul cu Irina Begu, din turul doi de la Roland Garros, a fost foarte greu, mai ales ca oponenta sa a jucat foarte bine."A fost greu, ea a jucat foarte bine. Ma bucur ca am câstigat acest meci, abia astept meciul urmator. Întotdeauna…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros , dupa ce s-a impus in fata Irinei Begu la capatul unui meci spectaculos. Simona s-a impus cu 6-3 si 6-4, dupa o ora și 23 de minute. Pentru calificarea in turul trei, Simona va primi 126.000 de euro și 130 de puncte…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…