- Semifinala "Chefi la Cuțite" a venit cu o surpriza pentru toți concurenții, iar Cristian Boca a avut parte de unul dintre cele mai emoționante momente de pana acum, alaturi de sora lui, Monica Boca.

- Astazi concurenții de la Chefi la cuțite au avut parte de emoții peste masura, asta pentru ca in platoul de la Antena 1 au venit rudele concurenților aflați in semifinala! Pentru ca și Catalin Rizea, soțul Addei e unul dintre concurenți, mama acestuia a venit sa-l susțina!

- Roxana Blenche este una dintre cele mai apreciate concurente din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, dar puțini sunt cei care știu ce sora frumoasa are aceasta! Cum arata Alexandra Blenche și ce mesaj i-a transmis, in semifinala?

- In ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Catalin Rizea a trait o bucurie imensa atunci cand a realizat ca s-a calificat in semifinala indragitului show culinar de la Antena 1. Cum a reacționat Adda, soția sa, atunci cand a aflat vestea?

- Surpriza de proporții in edițai 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Fix cand echipele se pregateau sa afle verdictul dupa proba de gatit, Adda și-a facut apariția in bucatarie.

- Bucurie mare in familia Addei! Soțul ei, Catalin Rizea, a demonstrat ca deși este un bacatar amator, el chiar se pricepe la gatit. Astfel, acesta a trecut in etapa urmatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” și a fost ales in echipa lui Catalin Scarlatescu. Iata ce mesaj i-a transmis frumoasa artista partenerului…

- Concurenții ramași in bootcampul emisiunii „Chefi la cuțite” au incercat sa gateasca preparate cat mai gustoase, pentru a demonstra ca merita un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Catalin Rizea, sotul Addei, a fost ales de…

- In ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție lupta pentru ultima șansa de-a prinde un loc in cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!