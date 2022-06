Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, starea de sanatate a Sorinei Manelista nu este deloc una buna. Femeia se zbate in continuare intre viața și moarte și are nevoie urgenta de o operație la o clinica renumita din Turcia. Tzanca Uraganu a lansat din nou un strigat de ajutor și a indemnat pe toata lumea sa o ajute pe Sorina…

- Este mare sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu. Fiica lui, Anais, a implinit astazi 4 ani, iar manelistul a dat mare petrecere pentru cea mai importanta persoana din viața lui. La marele eveniment sunt prezenți zeci de invitați, iar petrecerea este in toi. Va prezentam imagini exclusive chiar din…

- Florin Salam a sarbatorit cu fast nunta alaturi de partenera sa Roxana Dobre. Cei doi și-au unit destinele dupa mai bine de opt ani și au avut alaturi invitați de seama și oameni din muzica, printre care și Tzanca Uraganu.

- Tzanca Uraganu a primit o amenda impresionanta la cel mai recent concert al sau. Manelistul a fost intrerupt din cantare de o „vizita” neașteptata a mascaților. Iata de ce au intervenit oamenii legi.

- Sorina, prima soție și femeia pe care a considerat-o Nicolae Guța marea dragoste a vieții sale, se zbate acum intre viața și moarte! Anunțul a fost facut in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare de un alt mare manelist din Romania, Tzanca Uraganu. Cantarețul a cerut ajutor din partea tuturor.

- Tzanca Uraganu avea de susținut un concert de zile mari saambata intr-o comuna din județul Bihor, insa petrecerea a fost intrerupta de mascați. Cantarețul a fost verificat de catre oamenii legii, iar din cauza mai multor nereguli gasite acum e nevoit sa plateasca o amenda uriașa.

- Sorina, fosta partenera de scena a lui Nicolae Guța, este in stare grava la spital, iar Tzanca Uraganu a fost cel care a postat pe rețelele de socializare faptul ca aceasta are nevoie de ajutor și ca se zbate intre viața și moarte. Fosta cantareața de manele a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras…

- Primaria Targu Jiu il platește cu 8.000 de euro pe manelistul Tzanca Uraganu sa cante de Ziua Internaționala a Rromilor. Spectacolul va avea loc pe 8 aprilie, pe insulița de pe raul Jiu, intre orele 17.00 și 19.00. Manelistul va sosi la Targu Jiu alaturi de trupa sa. Spectacole sunt programate pe tot…