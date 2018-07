Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica. Presedintele american, care…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. …

- Presedintele american insotit de Prima Doamna Melania Trump au ajuns la Castelul Windsor cu un automobil Range Rover la ora locala 17.00. Trump a dat mana cu regina, dupa care au asistat la intonarea imnului Statelor Unite. Presedintele si regina au inspectat primul rand al Garzii de Onoare, dupa care…

- Presedintele american Donald Trump este primit vineri dupa-amiaza la Castelul Windsor de catre Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, o onoare pe care cu greu o accepta...

- Liderul de la Casa Alba va fi primit de Regina Elisabeta a II-a dupa intalnirea cu premierul Marii Britanii, Theresa May, ale carei rezultate vor fi prezentate intr-o conferința de presa. Donald Trump va lua ceaiul cu Regina la Castelul Windsor. Pentru ca este doar o vizita “de lucru”, nu se vor desfașura…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Presedintele american Donald Trump va efectua in luna iulie o vizita in Marea Britanie, ocazie cu care se va intalni si cu regina Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a declarat Wood Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit site-ului postului CNN.