- Ducesa de Cambridge, sotia printului William al Marii Britanii, a fost externata luni seara din clinica londoneza in care a nascut in cursul zilei un baiat, au anuntat reprezentantii Palatului Kensington.

- Avem un nou prinț! Nu noi, ei, Regatul Marii Britanii, acolo unde Kate Middleton a nascut azi un baiat, al treilea ei copil și-al Prințului William. In 2013, dupa nașterea Prințului George S-a intamplat la ora 11 și un minut, la maternitatea Lindo din cadrul spitalului St. Mary din Londra, iar anunțul…

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza...

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…