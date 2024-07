Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei Viktor Orban, a carui tara detine presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, a sosit marti dimineata la Kiev pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, citat de MTI. Potrivit oficialului,…

- Uniunea Europeana, pe de o parte, si Ucraina si Republica Moldova, pe de alta parte, lanseaza oficial marti, la Luxemburg, negocierile menite sa permita celor doua tari sa devina intr-o zi membre cu drepturi depline ale UE. Negocierile de aderare dintre UE si o tara terta au loc in cadrul unei conferinte…

- Negocierile privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeana incep oficial marți, 25 iunie, la Luxemburg, in cadrul unei conferinte interguvernamentale (CIG), relateaza AFP, citata de Agerpres.Inceperea discuțiilor are loc in urma unui acord obținut cu greu de țarile membre pe…

- In Uniunea Europeana a inceput trecerea peste liniile rosii, deoarece comunitatea a ignorat complet dreptul de decizie al Ungariei si a alocat inca 1,4 miliarde de euro pentru finantarea livrarilor de arme, totodata s-a inaintat o propunere de a trimite instructori militari in Ucraina, a anuntat ministrul…

- Premierul olandez in exercitiu, Mark Rutte, a asigurat ca viitorul guvern, in care un rol esential il va juca extrema dreapta, dar in care se va regasi si partidul sau, va mentine linia politica actuala in chestiunile de politica externa, precum UE, NATO sau sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia.“In…

- Ungaria a anunțat vineri, prin vocea ministrului sau de externe Peter Szijjarto, o „lupta lunga” impotriva planurilor NATO de a spori ajutorul pentru Ucraina in fața invaziei ruse.Potrivit lui Peter Szijjarto, citat de MTI, preluata de Agerpres, Ungaria nu va participa la planurile NATO de a-și spori…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron drept „amenintatoare”, avertizand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa Al Treilea Razboi Mondial, transmite Le Figaro, citata de News.ro.„Daca soldati europeni…