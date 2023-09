Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga este devastata de pierderea cunoscute Dj-ițe, Dj Lalla. Aceasta a fost gasita fara suflare, de mai mulți oameni ce se plimbau pe o plaja din stațiunea Mamaia. In timpul unei intervenții in direct a colegului ei Cucu de la "Noaptea Tarziu", numerologul Adina Timofte a izbucnit in lacrimi,…

