- Dictatorul sirian Bashar al-Assad și-a anunțat, miercuri, sprijinul pentru invazia ruseasca a Ucrainei, in timpul unei vizite la Moscova unde s-a intalnit cu Vladimir Putin, relateaza Sky News.

- Potrivit lui Dmitri Peskov, Putin va vizita Crimeea in data de 18 martie, la noua ani de la anexarea acestei peninsule ucrainene in urma unui referendum controversat, nerecunoscut de Occident, și dupa o invazie militara care a anticipat razboiul declanșat ulterior in Donbas.Vizita liderului rus vine…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a reacționat, luni, in urma cutremurelor devastatoare care au avut loc in cursul zilei și a oferit asistența pentru Siria și Turcia. Rusia, care este un aliat de baza al președintelui sirian Bashar al-Assad, menține o prezența militara semnificativa in aceasta țara.…

- Vladimir Putin le-a cerut comandanților armatei sale propuneri cu privire la modul in care cred ei ca ar trebui sa decurga campania militara a Rusiei in Ucraina, a anunțat sambata Kremlinul, scrie Reuters.