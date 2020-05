Ce i-a spus Adrian Mocanu lui Orban la ,,micul dejun cu premierul”

Stiri pe aceeasi tema

- Contre dure dupa ce Marcel Ciolacu și Victor Ponta nu au purtat masca luni in Parlament la dezbaterea cu Ludovic Orban. Premierul a afirmat ca cei doi lideri pot fi amendați. Intrebat luni la B1TV daca lideri politici precum Marcel Ciolacu si Victor Ponta pot fi amendati pentru ca nu respecta regulile…

- Premierul kosovar interimar Albin Kurti a informat luni ca s-a autoizolat dupa ce "a avut un contact apropiat" cu o persoana care a fost la randul ei in contact cu o persoana testata pozitiv cu noul tip de coronavirus, relateaza AFP."Astazi (luni - n.r.) este prima zi in care nu ma voi duce…

- Premierul roman, Ludovic Orban , a comentat sec postarea lui Vicktor Orban: „Vrabia malai viseaza”. Premierul ungar a postat, marți, pe pagina sa de Facebook imaginea unul glob pamantesc in care Ungaria apare cu granițele ingroșate la dimensiunile de dinainte de Tratatul de la Trianon (1920), cand cuprindea…

- Agentul de poliție Kovacs Valer din Timiș susține ca a fost sunat de premierul Ludovic Orban, dupa ce in urma cu cateva zile se plansese pe Facebook ca polițiștii sunt incurajați sa dea amenzi. Agentul spune ca premierul l-a asigurat ca nu exista un asemenea ordin, din contra, mesajul catre șefii poliției…

- CORONAVIRUS. "In jur de 80-90.000 de romani vor pleca in strainatate, la munci sezoniere. Nu știu cați au plecat, pana acum. Din informațiile mele, nu cred ca au fost testați. Nu avem nicio parghie legala de a impiedica cetațeni romani de a fi angajați la companii straine. Daca ar avea oferte in…

- Odata cu venirea primaverii a sosit și momentul schimbarii modului in care ne hranim. Acum este momentul ideal sa scapam de kilogramele acumulate in timpul sarbatorilor de iarna. Dar la cate diete de slabit exista, cum știm sa o alegem pe cea mai eficienta și pe cea mai puțin daunatoare pentru organism.…

- Scaderea leului in raport cu euro pana la un minim istoric anuleaza in totalitate „avantajul de dobanda cu care se lauda Florin Cițu”, au scris reprezentanții PSD, vineri, intr-o postare pe Facebook.„Astazi cursul leu-euro a atins un nou record istoric. La acest curs, se anuleaza in totalitate…

- Premierul desemnat Florin Cițu a postat pe pagina de Facebook prima fotografie dupa decizia lui Klaus Iohannis. "Mulțumesc pentru incredere. Vom face lucruri fantastice pentru TOȚI romanii!", este mesajul care insoteste fotografia.Rares Bogdan, Raluca Turcan si Ludovic Orban apar alaturi de…