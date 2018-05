Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de gala in Marea Britanie, acolo unde Prințul Harry se casatorește cu Meghan Markle, fosta actrița. La nunta sunt prezente personalitați precum George Clooney, David Beckham, Elton John, Serena Williams.

- Camilla Parker, soția Prințului Charles, cunoscuta și ca fiind cea mai faimoasa amanta regala a secolului XX, nu vede cu ochi buni casatoria dintre fiul ei vitreg, Prințul Harry, și Meghan Markle. O sursa de la palatul regal a declarat jurnaliștilor de la revista americana Globe: „Camilla i-a declarat…

- Printul Harry, alaturi de fratele sau mai mare William, au mers printre oamenii adunati in fata castelului cu mai putin de 24 de ore inainte de nunta de sambata, cei mai multi dintre ei cu steaguri ale Marii Britanii. Baia de multime neasteptata are loc in contextul in care in prezent se lucreaza…

- Cel mai așteptat eveniment al anului, nunta dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle, va atrage milioane de spectatori și telespectatori. Cei mai privilegiați vor fi insa invitații de seama, nume de seama din industria filmului și a muzicii. Regina Elisabeta a II-a a trimis deja invitatiile, iar…

- Printul Harry și aleasa inimii sale sunt cu pregatirile pentru nunta regala pe ultimele sute de metri. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Recent, cei doi viitori miri au trimis invitaților lor regulile pe care trebuie sa le respecte in ziua cea mare. Ei au primit…

- Peste mai puțin de doua saptamani vom asista la nunta regala a prințului Harry cu aleasa lui, Meghan Markle. Cei doi iși vor uni destinele in fața a zeci de fețe regale, iar pregatirile sunt cum altfel decat la foc automat. Cei doi și-au ales deja prima melodie pe care vor dansa la nunta, opțiune […]…

- Meghan Markle și viitorul ei soț, Prințul Harry, sunt in culmea fericirii! Și asta dupa ce au aflat ca tatal fostei actrițe s-a razgandit și va participa la nunta regala. Citește și: Regina Elisabeta a II-a, despre Meghan Markle: ”Nu este genul de mireasa pe care și-o dorea pentru Harry” Inițial, tatal…

- Meghan Markle si Printul Harry nu vor putea insa sa o invite la nunta lor pe vedeta globala. Fanii celebrului cuplu au avut o surpriza de proportii atunci cand au aparut zvonuri despre persoana care i-a unit pe cei doi indragostiti. S-a aflat cine i-a cuplat pe Meghan Markle si Printul Harry! Mai mult,…