Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte de nunta regala, rochia pe care o va purta Meghan Markle este unul dintre cel mai bine pastrate secrete din Regatul Unit. Va fi alba? Din dantela sau din satin? Creatia unui designer britanic sau strain? Toate intrebarile vor primi raspuns sambata, cand actrita americana de 36…

- Mai sunt doar doua zile pana la nunta lui Meghan Markle cu prințul William, iar in familia regala a Marii Britanii este mare agitație. Astazi, viitoarea mireasa Meghan a emis primul sau comunicat in care confirma ca tatal ei Thomas, nu va participa la nunta din cauza problemelor de sanatate, mama Doria…

- Meghan Markle se va alatura unui grup restrans de ''oameni de rand'' care au devenit membri ai familiilor regale prin casatorie, dupa ce actrita va deveni sotia printului Harry al Marii Britanii in data de 19 mai. Markle, in varsta de 36 de ani, calca pe urmele lui Kate Middleton, care…

- Deși are doar cateva zile, noul membru al Casei Regale Britanice, Louis Arthur Charles, a stabili deja doua recorduri, facand astfel istorie. Micul prinț a avut la naștere 3.8 kilograme, devenind astfel cel mai „greu” bebeluș regal din ultimii 100 de ani. Citește și: Ce schimbari aduce cel de-al treilea…

- Meghan Markle apare in rochie de mireasa in finala celui de-al saptelea sezon al serialului de televiziune „Suits”, in care personajul ei, Rachel, se casatoreste cu partenerul ei, Mike, interpretat de Patrick J. Adams. Aceasta aparitie are loc cu mai putin de o luna inainte ca actrita…

- Informatia despre cea de-a treia sarcina a ducesei Kate a fost facuta publica pe 4 septembrie 2017, dupa ce aceasta, suferind de severe greturi matinale, a fost nevoita sa-si anuleze participarea la un eveniment. In octombrie, Palatul Kensington, resedinta sa oficiala, a anuntat ca cel de-al…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…