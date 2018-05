Printul William si Meghan Markle au ajuns la altar in capela St.George. In tot acest timp, cei doi si-au zambit in permanenta. Printul Harry i-a soptit lui Meghan: „You look amazing“, adica „Arati minunat“. Markle a ajuns la ceremonie si a fost condusa spre altar de printul Charles si de zece cavaleri si domnisoare de onoare. Printre copiii care au insotit-o se afla si printul George, 4 ani, dar si printesa Charlotte, 3 ani, doi dintre copiii lui William si ai lui Kate, Ducesa de Cambridge. d