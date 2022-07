Ce i-a scris Prințul William mamei sale. Prințesa Diana ar fi împlinit 61 de ani Prințesa Diana ar implini 61 de ani anul acesta, iar Prințul William a impartașit o scrisoare emoționanta cu aceasta ocazie. In ziua in care Prințesa ar fi implinit 61 de ani, Harry și William au stat desparțiți. Cu toate acestea, Ducele de Sussex le-a mulțumit caștigatorilor premiului Diana pentru faptul ca „i-au pastrat focul viu”. […] The post Ce i-a scris Prințul William mamei sale. Prințesa Diana ar fi implinit 61 de ani appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

