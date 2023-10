Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a ajuns, in urma cu doua saptamani, la azilul din Ghermanești. Apropiații au dezvaluit in presa ca au luat aceasta decizie pentru ca fostul milionar ar fi avut pierderi de memorie și nu ar mai fi gasit drumul spre casa. Ion Cassian, directorul azilului din Ghermanești, face lumina…

- Irinel Columbeanu, 66 de ani, a ajuns la azil in urma cu doua saptamani, cu probleme de sanatate și dupa ce de marea sa avere s-a ales praful. El a marturisit ca a fost vizitat de fosta lui iubita, dar nu și de fiica lui, Irina, stabilita de multa vreme in Statele Unite ale Americii. In schimb, este…

- Suma colosala pe care Dana Roba trebuie sa o plateasca pentru operația de reconstrucție a craniului: „Era sa mi se faca rau cand am auzit” Continue reading Suma colosala pe care Dana Roba trebuie sa o plateasca pentru operația de reconstrucție a craniului: „Era sa mi se faca rau cand am auzit” at Tabu.

- Continue reading Hagi, așa cum nu a mai fost auzit niciodata! A vrut sa plece de la Farul? „Au fost doua saptamani grele. N-am bani, eu chiar n-am bani”. Discurs emoționant in fața presei at Info real.

- Localnicii din Plauru, unde miercuri au fost identificate resturi de drona, spun ca aceasta le-a trecut, duminica noaptea, pe deasupra capului. S-au speriat rau. „Sub tocul usii m-am pus si n-am mai iesit din casa”, povestește o femeie din sat. Reacția autoritaților, care au confirmat, dupa ce inițial…

- Continue reading „La Șumudica au scazut sub 50% șansele sa vina, așa am auzit”. Informațiile de la miezul nopții despre bomba momentului in Liga 1. Reacția lui Prunea: „Nici eu n-am semnat” at Info real.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declanșat un val de polemici in Franța, dupa ce a declarat ca dorește ca vacanțele elevilor sa fie scurtate, pentru a aduce țara in linie cu țarile vecine. Elevii francezi se bucura de aproximativ doua saptamini de vacanța in plus fața de colegii lor din Germania…

- Cadavrul lui Tafari Campbell, bucatarul personal al fostului președinte american Barack Obama, a fost gasit intr-un lac „la aproximativ 30 de metri de țarm", in apropierea casei fostului președinte american.