Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, a sosit luni seara in Romania pentru a se intalni, marți, cu șeful ANAF, Lucian Heiuș. Acesta a declarat la o conferința in domeniu, marți dimineața, ca fosta șefa a DNA are de verificat mai multe tranzacții privind „evaziunea pe TVA”. Șeful ANAF, Lucian…

- PSD cere Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, sa investigheze modul in care miniștrii USR ai Sanatații au achiziționat vaccinurile anti-COVID. ”PSD considera ca anuntul Parchetului European (EPPO), care a confirmat ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia…

- O societate din domeniul medical, acuzata de fraude legate de obținerea fondurilor europene, este inculpata de procurorii romani din EPPO, Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi. Doua persoane au fost trimise in judecata in acest caz, una dintre ele semnand un acord de recunoaștere…

- Ministerul Justiției (MJ) vrea sa mute temporar arhiva Direcții Generale de Protecție și Anticorupție (DGPA, fosta SIPA) de la Administrația Penitenciarelor, unde se fac lucrari de renovare, intr-un spațiu din Pitești al Ministerului Apararii. Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern aflat in dezbatere…

- CDA, a party in the ruling coalition in the Netherlands led by Foreign Minister Wopke Hoekstra, is reportedly reluctant toward Romania‘s accession to the Schengen Area, European sources told G4Media.ro. The party’s opposition may pause for another year Romania’s hopes of entering the Schengen area,…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, vrea o revizuire a regulementelor europene care privesc instituția pe care o conduce, astfel incat procurorii sa poata ancheta și infracțiunile de contrabanda. Kovesi a acordat un interviu unui ziar din Germania, Die Presse, susținand ca va cere resursele…

- French President Emmanuel Macron, on a visit to Benin Wednesday, branded Russia “one of the last imperial colonial powers” for its invasion of Ukraine, according to France 24. Russia launched an offensive against Ukraine. It’s a territorial war, the likes of which we thought had disappeared from European…

- Cel mai mare transportator aerian european, compania Lufthansa, intra in greva, miercuri, 27 iulie, conform unui anunț facut de unul dintre principalele sindicate ale companiei. Dupa ridicarea restricțiilor pandemiei, din aceasta primavara, numeroase companii aeriene au anulat și au avut intarzieri…