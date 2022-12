Ce i-a pregătit ministrul Petre Daea omologului său din Austria Ministrul Agriculturii Petre Daea a anuntat cum va reactiona cand se va intalni cu omologul sau austriac, intrevedere la care va aborda subiectul aderarii tarii noastre la Schengen. El a precizat ca ii va strange mana si „o sa ma uit in ochii domniei sale si voi spune ca intreaga Romanie este consternata de aceasta masura pe care a luat-o Austria". Petre Daea a fost intrebat, sambata la Antena 3, ce ii va transmite omologului sau austriac in cadrul unei intalniri pe care o va avea la Bruxelles, dupa ce Austria a votat impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen. „Nu voi folosi acest prilej… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

