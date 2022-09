Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, liderii lumii si membrii caselor regale din intreaga lume isi vor lua luni ramas bun de la Regina Elisabeta, ultima figura impunatoare a epocii sale, in cadrul unor funeralii de stat cu un fast impresionant, transmite Reuters. Sicriul Reginei este dus la Westminster Abbey pentru slujba…

- Intreaga omenire este in aceste clipe cu ochii pe Marea Britanie, care isi conduce azi regina pe ultimul drum. Sunt ceremonii impresionante la Londra, un program pus la punct in cel mai mic detaliu. Printre cei care asigura securitatea la funeraliile Regi

- Regina Elisabeta se va intoarce, maine, pentru totdeauna la Londra, iar britanicii i-au așternut un covor de flori in Green Park, langa Palatul Buckingham. Zeci de mii de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu suveranei care și-a slujit poporul șapte decenii.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un proces indelungat, care poate dura cațiva ani. Incet, incet, imaginea reginei Elisabeta a II-a va fi indepartata de pe simbolurile Marii Britanii - de la bancnote și pana la imn, relateaza The Guardian. „God save the Queen” va redeveni „God save the King”. Cand regele George al VI-lea a murit in…

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, joi, 8 septembrie. In cei 70 de ani de domnie, Regina s-a intalnit cu mulți șefi de stat, inclusiv cu Nicolae Ceaușescu. Vizita cuplului Ceausescu in Marea Britanie, de acum 40 de ani are un capitol dedicat intr-o carte publicata recent…

- Prea din Mrea Britanie scrie despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham a anunțat azi ca Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala. Purtatorul de cuvant spune ca medicii sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale, Regina Elisabeta a II-a”. Același…